全球民眾翹首期盼新冠肺炎特效藥或疫苗問世之際，美國食品暨藥物管理局（FDA）1日發布一項緊急使用授權，允許美國吉利德公司研發的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）用於治療新冠肺炎住院重症患者。吉利德藥廠宣布捐贈150劑瓶瑞德西韋協助抗疫。

瑞德西韋原計畫用於治療伊波拉出血熱和中東呼吸綜合症（MERS）等疾病，尚未在任何國家上市。FDA局長哈恩說：「這是第一種獲准用於治療新冠肺炎的藥物。能夠參與其中，我們引以為傲。」

FDA在聲明中表示，雖然使用瑞德西韋治療新冠住院患者的安全性和有效性資訊還很有限，但一項臨床試驗結果顯示這一試驗性藥物能縮短部分患者康復時間。

美國國家衛生研究院（NIH）4月29日公布的一項臨床試驗初步結果顯示，接受瑞德西韋治療的新冠患者康復時間比使用安慰劑的對照組患者快31％。從康復時間中位數來看，前者為11天，後者為15天。接受瑞德西韋治療的患者病亡率為8％ ，對照組則為11.6％。

FDA表示，緊急使用授權與正式批准不同。授予緊急使用授權時會評估相關證據，權衡該藥物的所有已知和潛在風險及在緊急狀態下使用帶來的已知和潛在益處。基於以上標準，FDA認為鑒於目前沒有合適的、已批准的或其他可用的新冠療法，有理由 相信瑞德西韋可能對治療新冠肺炎有效，其已知和潛在的益處大於風險，可以批准緊急使用 。

藥廠捐贈的150萬瓶預計可治療至少14萬名患者，視療程天數而定。監督藥效和藥價的獨立非營利組織「臨床及經濟評論研究所」表示，瑞德西韋10天療程的生產成本估計約10美元（約新台幣300元），但在臨床試驗顯示藥物對患者帶來的益處的加持下，以後可能上看4500美元。

(中時 )