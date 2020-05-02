國民黨發言人王育敏。（資料照片）

民進黨立委賴瑞隆等人近期提案修法，禁止首長帶職參選其他公職，被認為是針對高雄市長韓國瑜而設的「韓國瑜條款」，甚至被解讀是要卡新北市長侯友宜，不讓侯有機會參選2024總統大選。對此，國民黨團總召林為洲批評，提案缺乏立法的普遍性原則，非常不恰當；國民黨文傳會主委王育敏抨擊，提案人若持有政治目的，鎖定特定的假想敵而設定的條款，就沒必要了。

民進黨立委提案增訂總統、副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法，明訂民選首長任內不得轉戰其他公職，一旦登記為候選人時就予以解職，已付委審查。提案說明直指，2020年有一位直轄市長參選總統，給外界騎驢找馬、腳踏兩條全負面觀感，也易招致為賺取選舉補助款參選之疑。

「非常不恰當也不認同」，國民黨團總召林為洲批評，民進黨立委拿立法工具創造話題，質疑這真的是立委該做的事情嗎？時代力量黨團在去年也曾提案，規範對象為所有民選公職人員，這次的提案不符合立法普遍性原則，針對性太強。

林為洲說，提案除可炒作高雄市長韓國瑜落跑形象，另一方面若果真三讀通過，未來可能卡到連任台南市長的黃偉哲、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜，以及回鍋參選台中市長的交通部長林佳龍。

國民黨文傳會主委王育敏認為，提案人若持有政治目的，鎖定特定的假想敵而設定的條款，就沒必要了，過去很多民進黨立委任內投入縣市長選舉，也沒看出這當中產生出多大弊端。

王育敏指出，準副總統賴清德、總統府祕書長陳菊、駐日代表謝長廷、行政院長蘇貞昌等人，恐怕也都出現縣市長任期未做滿，就到中央政府當閣員，若要規範的是對選民的承諾，也要把立委不得轉戰其他公職人員選舉寫入法條，以及禁止縣市首長出任中央政府職務，通通寫進去，規範大家做好做滿，否則提案看起來就是政治意義大過實質意義。

這項修法連署人之一的綠委鍾佳濱表示，提案緣起雖然跟韓市長有關，但未來任何人都可能適用，沒有預設對象，況且目前僅交付討論階段，會不會通過還是未知數。

鍾佳濱說，當初韓市長在當選屆滿一年就投入參選總統選舉，的確引起高雄市民不同意見，因此提出法律修正案連署，相關條文還在討論階段，並沒有預設該草案一定會通過，也沒有預設是為誰而設。

(中時電子報)