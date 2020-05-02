華視、公視台語台《若是一個人》本週日晚間將首播第三集，大馬國民女神四葉草（朱主愛）首次演出電視劇就挑戰懷孕戲，沒有經驗的她，特地請教女性長輩，了解懷孕的情緒狀態、行為改變等，事前做功課。

最難忘的拍攝過程，四葉草表示當時有三天密集拍戲，過程比較辛苦，其中還有一對新婚夫妻特別帶來他們的寶寶來，看著這麼小的嬰兒時候，讓她想像自己有一天當媽媽後的心情，「可以為了這個小生命，付出所有一切」。

戲中四葉草與大鶴林鶴軒配對，不少網友好奇大鶴為什麼能和大馬國民女神配對，大鶴逗趣說：「我是塞錢給四葉草逼她接的」。而兩人合作過程也相當輕鬆愉快，四葉草表示，大鶴真的是一個很專業的演員，拍攝時都會讓對戲的人感到很輕鬆，大讚兩人對戲時，大鶴都沒有NG相當厲害。

四葉草在劇中飾演丁秀歡，是龍劭華和林秀君的女兒，更挑戰台語演出，她透露在馬來西亞平時都會講福建話，但福建話的口音跟用詞跟台語還是有很多不同，演出前劇組密集安排的台語課，讓她台語進步不少。不過有場戲，大鶴幫她吹頭髮，吹的她後腦勺有點頭暈，同時又要說一連串情緒高昂的台詞，讓她舌頭一直打結，她說：「就感覺好像在饒舌一樣，一直繞不過去」。

四葉草和大鶴飾演一對情侶。（華視提供）

四葉草首度演出電視劇，挑戰懷孕戲碼。（華視提供）

四葉草飾演宋柏緯表妹丁秀歡。（華視提供）

大鶴和四葉草飾演一對情侶。（華視提供）

(中時 )