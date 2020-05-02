一群在挪威的台灣留學生不滿居留證國籍被改成中國，集資控告挪威政府，日前一審法官以一中政策為由，判決原告敗訴。發起人表示將繼續上訴。

根據中央社記者取得的判決書，奧斯陸地方法院法官採納被告立場，在上月28日宣布的判決中指出，挪威政府遵行一個中國政策，不承認台灣是國家，將台灣人國籍註記為中國，符合官方的一中政策，因此原告的主張無法成立。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph表示，一審判決結果在預期之中，不過法官沒有開庭給原告言詞辯論的機會，僅進行書面審理，讓他有不受尊重的感覺，而且有侵害原告接受公平公開審判權利的疑慮。

曾留學挪威、目前在台灣當執業律師的Joseph表示將繼續上訴，按原定計畫一路上訴到歐洲人權法院，希望在過程中凸顯台灣主體性，吸引國際輿論關注，最終目標是以勝訴判決在歐洲成為判例。

這個活動2018年下半年發起時獲台灣民眾熱烈迴響，一共募得新台幣350萬元，去年8月底向奧斯陸地方法院提出訴訟。二審法官可望在半年到一年後進行宣判。（編輯：周永捷）1090502

(中央社)