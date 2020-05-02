財團法人台北市木柵忠順廟，2日舉辦慶祝保儀大夫公1263週年聖誕千秋活動，並在活動中捐贈兩組電動油壓三用開門器給北市消防局，由局長吳俊鴻代表接受捐贈，並代表市民表達由衷的感謝。

消防局指出，木柵忠順廟是文山地區民眾的生活精神信仰中心，香火鼎盛，並以舉辦公益事業為宗旨，增進民眾和睦福利。

忠順廟在2011年曾捐贈北市消防局一輛救護車，2014年捐贈一批救難背包、頭盔、手電筒、鐮刀及捲揚器等山搜器材給文山義消山難搜救使用，2017及2018年捐贈自動心肺復甦術機共4組，自2017年6月至去年12月使用自動心肺復甦術機成功救活到院前心肺功能停止患者(OHCA)共10人。

消防局表示，忠順廟去年捐贈150位消防同仁低劑量胸部電腦斷層檢查，本次又捐贈電動油壓三用開門器2組提供消防局使用，將提升消防人員救災效能，並提供民眾更安全的保障。

(中時 )