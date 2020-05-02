殺警案判決結果一出，負責鑑定的精神科醫師沈正哲遭網友出征，揚言對他不利。台灣司法精神醫學會、台灣精神醫學會發布聯合聲明，表示醫師首重協助實踐司法正義，而不是考量大眾期待。衛福部長陳時中也說，醫師秉持專業行事並沒有錯，大眾不該責怪，台灣的制度需要改變，包括擴大治療措施、成立委員會共同判斷，以及建置司法精神病院解決收治問題。

聯合聲明指出，司法精神醫學鑑定和所有法庭鑑識科學一樣有限，鑑定報告僅為裁判所證據之一，非唯一依據，對裁判並無拘束力，過去也有不被法院採納的記錄。受委託的醫師，首重協助法院實踐司法正義，而非考量鑑定結果是否符合當事人或訴訟外人士的期待。社會需要互相理解，建立符合法律、精神衛生政策與民眾認知的共識，減少被系統遺漏的精神疾病病人。

陳時中表示，醫師根據專業做判斷，目的在釐清對方有沒有病，以及發生事情時的精神狀況。醫師秉持專業做事並沒有做，大眾不能責怪他。台灣的制度需要改變，治療的措施需擴大，讓更穩定的患者待在社會中。社區的治療應採公務費用支應，如此就不會受到健保總額的排擠，穩定的患者多，歧視就少，也會形成願意就醫的良性循環。

陳時中表示，緊急安置的判斷若由個人來處理，容易受攻擊，會難以承擔任務，政府應成立類似醫療糾紛審定的委員會，避免壓力落在一人身上，讓病人家屬、犯罪學專家、醫師等人共同參與，由更完整的團隊來處理，鑑定時間會拉長，大眾接受度卻會提高。對於台灣需要司法精神病院收治醫院無法管理的患者，他也表示贊同。

(中時 )