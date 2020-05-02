威利的一生令人鼻酸(影片源自/Youtube)

狗狗的平均壽命大約12歲到15歲之間，威利（Willie）卻痛苦了整整12年，快樂時光僅短短16天，威利是一隻棕色土狗，沒有人知道牠是如何度過這些不人道的時光，牠被栓在一棵樹下，風吹日曬雨淋，沒有遮蔽物、沒有自由，更是沒有人關心牠，當牠被動物組織發現時，已經奄奄一息。

善待動物組織《PETA》的工作人員在美國北卡羅來納州發現威利，牠不斷喘著氣，身體虛弱幾乎無法站立，PETA工作人員看了非常不捨，並試圖跟狗主人商量，將威利帶離開這裡治療，想不到狠心的主人宣稱「誰也不能將牠帶走， 牠是我的私有財產」。

因此工作人員只能偷偷探望威利，替牠搭建遮風避雨處，陪伴牠玩樂以減輕身體的病痛，威利看到工作人員顯露出久違的開心，但牠的身體急速惡化，若不治療很快就會過世，最後狗主人答應用50美金賣掉威利，終於解開一生枷鎖，工作人員快速帶威利就醫。

結果令人心碎，威利肺部有腫瘤、末期心絲蟲病，至少患有3種蜱傳疾病，「明天能活著，都算奇蹟」，經歷了12年虐待，一生都沒有在草地上盡情奔跑、沒有睡過好覺，每一餐都吃殘餘，工作人員決定在剩餘的生命中，帶牠享受世界。

似乎感受到大家希望牠活下氣的意念，威利展現難得活力，第一次划船、海灘奔跑、辦生日派對、吃了許多美食、享受人類舒服的按摩、有了親密的主人，撐了16天，威利在晴朗的下午過世，即使一生歷經痛苦，依然願意相信人類對牠的愛，最後安靜微笑的離開世界。

(中時電子報)