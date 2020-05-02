全民防疫期間，宅經濟正夯，詐騙集團也鎖定網購族下手行騙，刑事局165反詐騙諮詢專線統計，近期網路購物衍生的「假網拍」、「ATM解除分期」兩大詐騙手法，分別增加1及3成，呼籲民眾應特別提高警覺。

新竹縣一名50歲李姓男子，日前在臉書二手交易社團看到陌生網友貼文出售iphone手機，雙方談妥以9500元及貨到付款方式交易，幾天後李男收到包裹，付款後打開一看，赫見包裹裡竟然只有一盒巧克力，回頭試圖聯繫賣家卻遭斷絕聯絡，氣得報警。

苗栗縣一名22歲男大生，接到假冒網路書店「讀冊生活」客服人員的詐騙電話，謊稱他先前購書訂單出錯導致重複訂購，再由另兩名歹徒假冒銀行客服專員、客服主任接續來電行騙，要求男大生配合操作ATM才能取消扣款，男大生不疑有他，按照歹徒指示前往多處銀行及超商ATM操作匯款，損失14萬元。

刑事局指出，根據165反詐騙諮詢專線官網每周公告的「高風險賣場」統計數據，最近4周「假網拍」詐騙案件累計通報854件，相較前期768件增加1成；「ATM解除分期」詐騙案件累計通報362件，相較前期271件增加3成，呼民眾網購應慎選具有安全交易機制，且資安防護良好的購物平台，並善用「高風險賣場」公告資訊評估交易風險，才能降低遭詐風險。

(中時 )