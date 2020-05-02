周揚青結束和羅志祥9年戀情後，一舉一動仍受到大眾關注。外界普遍認為周揚青身家背景不一般，更是被家人富養寵大，今(2)日傍晚她在微博透露和家人相處發生的糗事，讓她看清楚自己在家裡的地位居然不如一條貓。

今日傍晚5點半左右周揚青在她的微博小號更新近況，說北京氣溫高達35度，她在家裡熱到快昏過去，想開啟家裡的中央空調，但她的媽媽卻甩狠話，「昨天才給你（妳）關了地暖，今天給你（妳）開空調？！」。

周揚青自曝在家地位不如愛貓豆豆，讓大票網友笑翻。(圖/ 摘自周揚青微博)

周揚青想開空調的念頭被媽媽否決，她坐在客廳左思右想，瞥見趴在地上的愛貓豆豆，突然靈機一動，抱著豆豆去找她的爸爸，向爸爸表示「天氣太熱了，你看豆豆的鼻子都是熱的，它（牠）快中暑了」；沒想到過不到5分鐘，家裡的中央空調全部都打開了，讓她領悟自己在家裡的地位不如愛貓豆豆。

許多網友看完也笑翻，紛紛打趣地說，「豆豆地位好高」、「好好抱抱豆豆，畢竟是你（妳）的靠山」、「貓都不如」；周揚青哭笑不得地說，「我每天都在討好他（牠）啊」。

(中時電子報)