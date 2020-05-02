樂天桃猿朱育賢又敲全壘打！中職開季首周就敲5轟，「酒窩大炮」朱育賢今日對上中信兄弟，敲出本季第9支全壘打，也終於對統一獅隊以外的對手敲轟，他12場就達成9轟，刷新中職最快紀錄。

朱育賢前8轟都是對統一獅所敲出，今日回到桃園主場如有神助，本季第12場出賽面對兄弟廖乙忠，敲出本季第9轟，刷新中職2016年由林智勝、陳俊秀共同保持的16場出賽9轟紀錄，接下來他將挑戰林智勝在2009年，所創下的20場出賽10轟。

(中時 )