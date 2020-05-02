正當美國等國家的疫情趨穩，準備恢復經濟活動的時候，俄羅斯和巴基斯坦的新冠肺炎疫情突然急劇惡化。

俄羅斯周六（2日）急增9623宗確診病例，數字創單日新高，累計超過12.4萬人染疫，其中1222多人死亡。外界認為，俄羅斯的真實情況可能比官方數據更為嚴重，因為有很多俄羅斯人並未得到檢測的機會，而檢測的準確度只達到70%到80%。

而與此同時，最早爆發疫情的中國大陸今天報告的新增病例還是個位數。這種情況已經持續一段時間。韓國報告的新增病例為6例。陸、韓正在放寬控制措施，恢復經濟活動。

在俄羅斯，至少有五個地區都出現了新冠肺炎病例大幅度增加的情況。俄羅斯總理米舒斯金周四宣布他本人病毒檢測呈陽性，他將暫停行使總理職責。俄羅斯建設和住房公用事業部正副部長雙雙感染了新冠病毒。克里姆林宮發言人佩斯科夫周五（1日）表示，當局已加強保護總統普丁的健康。

在巴基斯坦方面，官方今天通報1297個新病例，全國累計病例1.8114萬例。

人口2億2千萬的巴基斯坦病例暴增跟該國擴大檢測人數大致同時發生。伊斯蘭城稱在過去的24小時檢測了9000多人。巴基斯坦總理的日檢測目標是20000人。

迄今，這場全球性的病毒大流行已經造成23萬多人死亡，其中美國有6.4萬多人，義大利、英國、法國和西班牙等國的死亡人數都超過了2萬。

(中時 )