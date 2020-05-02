克里斯伊凡為了做公益，首度開IG。（圖／翻攝自IG）

《復仇者聯盟：終局之戰》上映一周年，之前只使用推特的「美國隊長」克里斯伊凡，終於宣布開設Instagram，並預告《復仇者聯盟》元祖成員將合體，讓一票粉絲全嗨翻。

克里斯伊凡2日在IG發出第一則貼文，透露接受「星爵」克里斯普萊特點名，參加「All In Challenge」募款活動，呼籲粉絲捐款，幫籌兒童、老人、抗疫前線人員的愛心餐經費。

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Evans（@chrisevans）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 下午 2:26 張貼

尤其克里斯伊凡宣告會找來「鋼鐵人」小勞勃道尼、「黑寡婦」思嘉喬安森、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛、「鷹眼」傑瑞米雷納一起視訊連線訪談、玩遊戲，得標者就能與他們同樂，讓粉絲興奮不已，期待《復仇者》元老級6成員難得合體的機會。

另外，「雷神」克里斯漢斯在《終局之戰》裡變成肥宅的一幕震驚大家，導演羅素兄弟就在推特發文，表示其實原本會有更不雅的橋段，「雷神應該會有一段戲是在陽台撒尿，顯示他越來越墮落，但我們已經意識到他很墮落了。」最後才決定剪掉該畫面。

(中時電子報)