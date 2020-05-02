《復仇者聯盟：終局之戰》上映一周年，之前只使用推特的「美國隊長」克里斯伊凡，終於宣布開設Instagram，並預告《復仇者聯盟》元祖成員將合體，讓一票粉絲全嗨翻。
克里斯伊凡2日在IG發出第一則貼文，透露接受「星爵」克里斯普萊特點名，參加「All In Challenge」募款活動，呼籲粉絲捐款，幫籌兒童、老人、抗疫前線人員的愛心餐經費。
尤其克里斯伊凡宣告會找來「鋼鐵人」小勞勃道尼、「黑寡婦」思嘉喬安森、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛、「鷹眼」傑瑞米雷納一起視訊連線訪談、玩遊戲，得標者就能與他們同樂，讓粉絲興奮不已，期待《復仇者》元老級6成員難得合體的機會。
另外，「雷神」克里斯漢斯在《終局之戰》裡變成肥宅的一幕震驚大家，導演羅素兄弟就在推特發文，表示其實原本會有更不雅的橋段，「雷神應該會有一段戲是在陽台撒尿，顯示他越來越墮落，但我們已經意識到他很墮落了。」最後才決定剪掉該畫面。
(中時電子報)
#克里斯伊凡 #雷神索爾 #美國隊長 #復仇者聯盟4 #終局之戰 #鋼鐵人 #小勞勃道尼 #黑寡婦 #思嘉喬安森 #克里斯漢斯沃 #浩克 #馬克魯法洛 #鷹眼 #傑瑞米雷納 #All In Challenge #星爵 #克里斯普萊特
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。