新華社2日報導，根據香港特區政府入境事務處的最新數據，「五一」勞動節假期首日，有1528人次入境香港，其中香港居民占比超過9成，大陸訪港旅客僅有119人次。而去年5月1日當天，有逾106萬人次進出香港，其中訪港陸客量接近50萬人次。香港立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年是自2003年大陸赴港「個人遊」推出以來，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期。

姚思榮指出，以往勞動節假期，陸客紛紛來港遊玩，主力來自廣東省。受新冠肺炎疫情、大陸與香港隔離檢疫和出入境安排等多重因素影響，今年五一假期迎數年來最少客流。

2019年下半年以來，受修例風波影響，香港旅遊業經歷了持續半年多的慘澹期，不少旅遊業從業者顆粒無收。今年上半年，多個國家和地區為了防控疫情而限制遊客入境，許多航空公司縮減航班數，加上實施保持社交距離的防疫措施，香港旅遊業雪上加霜。

今年1月底，香港迪士尼樂園、海洋公園暫停營業。隨後，香港多個旅遊景點陸續關閉，不少知名餐廳、商店、酒店也先後出現停業潮、倒閉潮。

報導稱，受雇於香港一家旅行社資深日語導遊唐寧說，去年9月開始來港遊客陸續減少，元旦至今他只在年初接待過5位日本遊客。「往年這個時候，我應該在外面奔波，但現在我擔心的是公司下個月還在不在。」他表示，為了減少開支，公司兩個月前開始給員工發半薪，他每月薪水直接縮水至不足8000港元，只能勉強應付房租，完全不夠日常花銷。

從業多年的導遊溫先生表示，為了維持生計，很多導遊都轉行去做兼職、打「散工」。他沒房貸壓力，一家人還能依靠存款過活，「我有同事得『供樓』養家，壓力真的好大」。

為緩解疫情給香港居民帶來的經濟壓力，香港特區政府已出台兩輪防疫抗疫基金及多種紓困措施，扶助本地「打工仔」。對於符合要求的旅遊業從業者，每個月撥發5000港元補貼，資助半年。

對此，唐寧和溫先生表示感謝。他們說，對比香港的高消費，共計3萬港元的資助雖然不算多，但這筆錢能增加家庭收入，解燃眉之急。

香港旅遊發展局主席彭耀佳2日表示，旅發局正籌備重振香港旅遊業詳盡的計畫。預計疫情過後，旅遊業或將出現新常態，旅客將更加注重旅遊目的地的公共衛生，並傾向短途旅行。香港旅遊業可趁此重新審視旅遊定位，提升服務水平，為長遠穩定發展鋪路，提供更好的「待客之道」。

(中時 )