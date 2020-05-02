美國藥廠吉利德的新藥瑞德西韋（remdesivir）已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准，可緊急用於治療新冠肺炎病患，亦即要輸氧的重症住院患者。而在疫情嚴重的日本，據共同社報導，日本政府今日召開內閣會議，決定修改法令，為瑞德西韋打開快速通道，厚生勞動省大臣加藤勝信表示，只要瑞德西韋提出申請，就爭取在一周左右批准，相關人士透露，最早5月就可使用。

日本有「特例批准」的制度，只要新藥在海外獲得批准或許可，可以簡化國內審查手續。根據內閣會議的決定，厚勞省修改了《醫藥品與醫療器械法》（原藥事法），改為如果新冠藥物在美、英、加拿大、德國、法國獲得批准或許可，就作為「特例批准」的對象。

加藤表示，預計吉利德近期將申請並給予批准。如果獲批，瑞德西韋將成為在日本第一個用於治療新冠的藥劑。

根據美國國立衛生研究院（NIH）4月底公布的臨床研究報告，瑞德西韋治療患者後，患者的康復時間從15天縮短至11天。

(中時 )