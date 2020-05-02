國民黨前立委蔡正元。（圖／資料照片）

台灣口罩外交，從第一波捐贈千萬口罩給歐美國家，第二波捐贈新南向國家逾百萬片口罩，最近又再捐2百萬片口罩給日本、50萬片口罩給加拿大。前國民黨副祕書長蔡正元今天在臉書表示，越南人口數比台灣多，但新冠肺炎確診人數比台灣少，且無人死亡，防疫成績遠勝台灣，質疑「台灣幹嘛也送口罩給越南？」

蔡正元又說，有一些「難波萬痴迷症」的人，受不了要講一堆越南的缺點，拒絕正視越南的優勢表現。他酸罹患「難波萬痴迷症」的人，其實內心無比脆弱，非要不顧事實把台灣防疫績效捧為全球第一，否則心裡的空虛無法填補。

蔡正元認為，台灣的防疫績效是不錯，但也沒有好到「難波萬」的地步，也沒有值得造神的能耐，台灣四面環海隔離容易，越南能以鎖國達成防疫，成績比台灣好值得欣賞。

他表示，懂得欣賞他人的優勢，是自信又成熟的心理狀態，在他人的優勢上塗鴉，不但不會使自己更美麗，反而只會使自己慢慢醜陋。

蔡正元強調，看見他人的優勢，不會減損自己想膨脹的威風，也不必罹患「難波萬痴迷症」，反而會使自己更從容、更有自信！

(中時電子報)