澳洲媒體5月1日披露1份由美國、加拿大、英國、澳洲及紐西蘭情報同盟「五眼聯盟」撰寫，與新冠肺炎疫情相關的研究報告。報告內容直批，大陸刻意隱藏或摧毀疫情爆發的證據，導致全球數萬人死於新冠肺炎。

《每日電訊報》公開該份15頁的報告，內容涉及大陸最初否認病毒會人傳人、要求知情醫療人員噤聲、破壞實驗室證據及拒絕向調查疫情的國際科學家提供病毒活體樣本等，部分內容此前已有媒體報導。

報告指，中國去年12月31日開始審查網路新聞，刪除「SARS變種」、「武漢海鮮市場」、「武漢不明肺炎」等關鍵字，3天後、即今年1月3日，國家衞健委下令把病毒樣本移至指定實驗設施，可能摧毀樣本，同時禁止發表有關新冠肺炎的研究。

報稿寫道，去年12月初，已有證據顯示病毒會人傳人，但中方仍否認說法至今年1月20日。五眼聯盟亦提及，世界衞生組織（WHO）即使於去年12月31日及今年1月4日分別收到來自台灣及香港專家的病毒人傳人警告，但仍與陸方站在同一陣線。

文件還稱，北京於今年2月要求美國、義大利、印度、澳洲等國不要封關，或實施旅遊限制，同時卻在國內執行嚴格限制。

針對病毒來源，文件內容指出，澳洲相信病毒來自武漢市場，只有5%機率是因實驗室意外洩漏，不過，這部分澳洲與其他五眼聯盟成員意見不一。

(中時 )