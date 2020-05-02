木蘭聯賽花蓮vs.桃園國際比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽本季首度前進花蓮，去年主場戰績1勝2和1負、優勢並不明顯的花蓮隊，2日由縣長徐榛蔚親自坐鎮休息區，將士用命，靠前鋒吳詩萍在角球進攻頂破平手僵局，以2比1氣走桃園國際，拿下2連勝，積分7分與台北熊讚並居領先。

桃園國際此役來勢洶洶，鋒線排出丁旗、陳燕萍、楊雅涵3箭頭，中場有藍美芬組織進攻，開賽後攻勢優於花蓮。但上半場後段花蓮開始還擊，第32分鐘抓住國際禁區內解圍不及的機會，由重返木蘭聯賽的譚汶琳在亂軍中射門破網，上半場1比0領先國際。

第58分鐘，楊雅涵右前場送出漂亮斜吊，丁旗突入禁區並趕在門將出擊封堵前巧射破門，替國際扳平比分。但花蓮沒讓國際開心太久，第62分鐘抓住左側角球機會，由吳詩萍在小禁區邊緣頭槌破門，討回領先的花蓮憑嚴防守住1球差距，讓國際吞下本季首敗。

台北熊讚是另一支尚未吞敗的隊伍，本輪對上開季2連敗的高雄陽信銀行，熊讚的林慈慧、王羿婷於下半場先後破門，以2比0全取3分。本輪結束熊讚與花蓮同積7分，熊讚藉1顆淨勝球優勢暫居龍頭。

航源FC在禁區內力扛台中藍鯨的防守，後衛羅芷瑩剛好用雙腳把球夾住。（中華足協提供）

尋求4連霸的台中藍鯨上輪吞下隊史在太原主場的第1敗，本輪重新回到勝利的道路上。儘管上季木蘭金靴李綉琴因公缺陣，「板凳暴徒」包欣玄頂上先發依舊火熱，開賽7分鐘就以右腳勁射攻破航源FC大門，助藍鯨先馳得點。

6分鐘後包欣玄右路下底吊中，就讀醒吾高中三年級的粘菁云頭槌破門，攻入她披上藍鯨戰袍的第1球。接著中場張季蘭也加入進球行列，藍鯨開賽28分鐘就取得3球領先。航源只靠隊長陳英惠在終場前罰進12碼球，以1比3落敗。

(中時 )