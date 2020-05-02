明(3)日各地多雲到晴，午後宜花地區及中部以北山區偶有局部短暫雷陣雨，西半部高溫約32至33度左右，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，氣象局已對臺南市、高雄市及臺東縣發布黃色高溫燈號，尤其臺東地區芳有焚風發生機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，明天台灣地區吹西南風，會比今天更熱，會一直持續到周一(4)，帶來的都是乾燥悶熱的天氣，由於西南風沉降影響，臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣午後近山區或河谷將亮起高溫黃色燈號，台東地區也有焚風發生機率。

溫度方面，白天各地悶熱，西半部及臺東地區可達32至33度，宜蘭和花蓮約30至31度，局部性短暫雨以中部以北、宜蘭和花蓮山區為主，提醒民眾多加注意。

下周二(5)、周三(6)可能有另一波鋒面，靠近台灣北部海域時北台灣雲量將偏厚，降雨機率大概30到40％左右，若鋒面屆時往南推移降雨機率將再增加，目前仍待觀察。

(中時 )