美國白宮發言人迪爾（Judd Deere）1日表示，防疫大將佛奇6日不會出席眾院撥款委員會作證，因為他忙著防疫，此刻出席會「適得其反」。才說沒時間赴會，過沒多久參議院衛生、教育、勞工和退休金委員會主席亞歷山大（Lamar Alexander） 卻說，佛奇12日將出席該委員會的聽證。白宮讓佛奇赴共和黨當家的參院卻阻撓他赴民主黨掌控的眾院，可能是擔心孚眾望的佛奇又發表與總統川普唱反調的論點，讓亟於重啟經濟的川普臉上無光。

眾院撥款委員會發言人霍蘭德（Evan Hollander）表示，委員會邀請了國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇8日出席小組委員會的聽證，但白宮卻阻止他赴會。《華盛頓郵報》率先披露了佛奇因白宮作梗無法出席作證，白宮發言人迪爾隨即發表聲明，稱佛奇正忙著因應疫情，之後會再赴國會。

外界認為，白宮可能是擔心佛奇又說了什麼揭穿川普國王新衣的真話。佛奇3月12日在眾院聽證會上表示，美國的新冠病毒檢測體制不合格，也曾在防疫記者會上直白地說，如果各州太快解封，出現第二波疫情在所難免。

不滿白宮阻撓佛奇赴會的人士說，白宮這招是要佛奇閉嘴，民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）推文道「聽說佛奇將退居第二線，這讓我更加堅定地要投拜登一票。」馬里蘭州參議員霍倫（Chris Van Hollen）批評川普對佛奇下達「封口令」，在推文諷刺地說「『適得其反』，翻譯成白話是他（川普）不希望大眾聽到全部真相，例如『千萬別注射消毒劑』，『我們需要更多的快篩』。讓佛奇自由吧！」

(中時 )