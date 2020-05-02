新冠肺炎重創全球航空業，預料短期內難以恢復元氣。德國航空公司表示，目前航班數量已減至1955年以來的最低水平；美國聯合航空行政總裁柯比（Scott Kirby）5月1日也警告，若航班需求至10月仍未見起色，將採取更困難、痛苦的行動。未來全球多間航空公司進行「海嘯式裁員」，勢難避免。

美國有線電視新聞網1日報導，愛爾蘭瑞安航空、英國航空、德國漢莎航空、法荷航集團及北歐航空等多間歐洲航空公司日前表示，可能需要數年，經營環境才能恢復至疫情爆發前的水準，因此可能需解僱多達3.2萬人，以節省開支。

目前，漢莎航空逾8萬名員工都被迫縮減工時，每日取消3000個航班，機隊92%客機停飛，航班數量重回1955年水平。英航行政總裁克魯茲（Alex Cruz）則向員工發信指，這次危機下，公司要有實質調整，以維持競爭力及並彈性應對需求長期下降；英航機師協會則形容，航空業者將面對「海嘯式裁員」。

除了歐洲航空公司，美國航空公司亦面對相同困境。美國航空、聯合航空、達美航空、西南航空已有約10萬名員工被迫減少工時或放無薪假至少9個月。國際航空協會日前估計，全球航空收益今年將大減55%，相當於3140億美元。

(中時 )