股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威2日發布首季財報。由於受新冠肺炎疫情對其龐大股票投資造成衝擊，導致其第一季淨損將近500億億美元，創下紀錄新高。

根據柏克夏財報顯示，第一季淨損達到497.5億美元，平均A股每股虧損30,653美元。其中來自投資的損失就達545.2億美元。去年同期，該公司淨利則為216.6億美元，或每股13,209美元。

不過該結果已在市場預期當中，受肺炎疫情對美經濟造成重創，特別是航空業更加淒慘，巴菲特已在4月大砍美國西南航空與達美航空等持股，之後還減持紐約梅隆銀行的股票部位。

然而被巴菲特視為較能衡量公司經營績效的營運獲利，在上季則是成長6％到58.7億美元。

柏克夏財報向來變動特別大，最主要為美國在2018年推出新會計準則，要求企業必須把沒有實現的投資獲利或損失包含在淨收入中。基於柏克夏持有龐大股票投資，因此每季價值變動勢必對其淨收入造成很大影響。

(工商 )