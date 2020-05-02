疫情期間待在家，可別都不運動！有些人覺得運動是件麻煩事，但其實只要靠「走路」就可以有效增進健康。林口長庚兒童主治醫師吳昌騰指出，每天只要走8000~12000步，未來10年內死於心臟病、癌症等疾病的機率將大幅降低。

吳昌騰在個人臉書《來講兒科急診的543》上表示，根據「JAMA醫學雜誌」3月份的最新研究指出，40歲以上的成年人只要每天走的步數越多，死亡率越低。

根據統計，每天有13％的參與者步行不到4,000步，有35％的參與者步行4,000至7,999步，有31％的參與者步行8,000至11,999步，有18％的參與者超過12,000步。

該研究對象找來4,840名美國成年人（平均年齡56.8歲），參與者平均每天步數為9,124步。研究追蹤了從2003年到2015年的數據，平均過了10年後，哪些參與者死亡，試圖找出平均每日步數和死亡風險之間的關聯。

結果發現，與每天行走4,000步相比，「每天行走8,000步」死亡率降低51％；每天步行12,000步甚至更多，更降低了65％，其中包括心臟病和癌症導致的死亡。不過再往上每日走更大的步數，就沒有和低死亡率有顯著關聯了。

吳昌騰表示，「每天8000-12000步就足夠了」！因為過多的步數，有時也會造成關節損傷。特別的是，研究還發現，「行走的速度與死亡風險之間沒有關聯」。也就是說，重要的是「走了多少步，而不是走得有多快」。

吳昌騰醫師最後提醒，就算現在是防疫期間，運動也不該打折扣，適量運動仍是健康的要素之一，最好再加上充足的睡眠、保持樂觀心情、合理平衡膳食。吳昌騰說「運動，任何時候開始都不算晚，晚的是你從來都不曾開始。『Stay At Home』更不是偷懶藉口」。

(中時電子報)