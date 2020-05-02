交通部觀光局因應五一連假防疫工作，推出「1968」APP升級版，提供全台234個熱點人潮示警。沒想到卻屢遭到地方縣市首長批評。

台南市長黃偉哲27日炮轟中央「是跟台南有仇嗎？」28日進一步公布當天凌晨1點實測，包括三峽文化路商圈、休市的台南同安夜市、新竹市立動物園竟顯示「人潮略多」，他忍不住酸諷「是動物多還是阿飄多？」

另外，嘉義市府人員27日也上線監看，發現嘉市共亮2綠1黃燈，顯示人潮略多的竟然是當天沒開張的彌陀夜市，且亮黃燈時間長達1個多小時，包括市長黃敏惠也呼籲中央說明清楚。

宅神朱學恒1日在臉書解答黃偉哲的困惑，這是因為基地台位置和數量的問題。

朱學恒分析，風景區基地台少，人一來，整個烏山頭水庫的遊客都連到一個基地台，看數字就顯得密度很高。如過在夜市，因為都市區基地台多，人再多都被分散開來顯得密度不高。

朱學恒道，所以說這套系統數字不能這樣看的啦，有大數據不會翻譯也不行啦。他就簡單解決台南市長黃偉哲的困惑。

(中時電子報)