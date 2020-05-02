據香港政府入境事務處的最新資料，五一勞假期首日，有1528人次入境香港，其中香港居民占比超過九成，大陸訪港旅客僅有119人次。而去年的5月1日當天，有逾106萬人次進出香港，其中的大陸訪港旅客量接近50萬人次。

香港立法會旅遊界議員姚思榮表示，今年是自2003年大陸赴港自由行推出以來，香港首次出現「零團來港」的勞動節假期。

今年1月底，香港迪士尼樂園、海洋公園宣佈暫停營業。隨後，香港多個旅遊景點陸續關閉，不少知名餐廳、商店、酒店也先後出現停業潮、倒閉潮。

香港旅遊發展局主席彭耀佳2日表示，旅發局正籌備重振香港旅遊業的計畫，待疫情緩和後將立即展開，全力爭取旅客。他預計，疫情過後，旅遊業或將出現新常態，旅客將更加注重旅遊目的地的公共衛生，並傾向短途旅行。香港旅遊業可趁此重新審視旅遊定位，提升服務水準，為長遠穩定發展鋪路，提供更好的待客之道。

(中時 )