樂天桃猿以16比11擊敗中信兄弟，拿下隊史（含前身第一金剛、La new熊、Lamigo桃猿）千勝，賽後總教練曾豪駒也感謝過去球隊的努力，不僅感謝過去劉家劉保佑、劉玠廷的付出，也感念前總教練洪一中，盼望未來要再創更多紀錄。

曾豪駒剛接下樂天桃猿總教練，執教第13場就達成桃猿隊史千勝，他在賽後道盡感謝，「第一個感謝前球團劉保佑老闆和劉玠廷領隊，也感謝曾經在這支球隊的球員和教練，才能有現在的成績，也感謝洪總（洪一中）建立這樣的體系，秉持原來好的地方繼續努力，往後要再創更多紀錄。」

洪一中自2004年接下La new熊對總教練一職，直到去年底才請辭，千勝中有884勝是在他掌兵符期間所打下，期間更拿下7次總冠軍、三連霸佳績，樂天桃猿達成千勝洪總功不可沒。

樂天桃猿花1933場達成隊史千勝，超越中信兄弟成為第2快千勝隊伍，僅次1862場達成千勝的統一獅。

而朱育賢此戰敲出4安，包含一發刷新紀錄的全壘打，獲選為單場MVP，他賽後表示能參與到千勝紀錄讓他很感動，「開心幫助球隊贏球，也希望自己能為樂天桃猿拿下更多比賽。」朱育賢目前是中職最快9轟保持人，接下來有望改寫智勝在2009年所創下的20場出賽10轟紀錄，對此朱育賢平常心看待，「還是把球打強，不會刻意追求第10轟，球隊贏球最重要。」

(中時 )