香港小姐出身的女演員朱智賢因拍攝《食腦喪B》，和已婚男星黎振燁日久生情，日前在男友謝東閔陪伴下開道歉記者會，接受節目專訪解釋因「抽離不出角色」，才會發生這些事；但不僅香港網友不相信朱智賢的說法，連資深男演員王喜都氣得在臉書發文砲轟。

朱智賢遭爆出背著男友謝東閔偷吃已婚男星黎振燁，日前召開道歉記者會，也在男友不離不棄陪同接受專訪，邊哭邊說為何錯愛人夫，哭訴「覺得自己經驗不夠，演戲經驗不多，不夠專業，搞成今時今日這樣，我覺得自己抽離不出角色」；但道歉後風波仍未平息，網友不吃這套，更引起其他藝人看不下去，陸續表達自己看法。

香港資深男演員王喜則在臉書發文，聽到無法抽離角色的說法馬上冷笑，並接著說「你演的角色喜歡吃屎，那你的媽媽是不是就省很多米飯」、「公司有那麽多前輩做示範，你毫無進步，以後怎麽偷吃，噢，sorry，怎麽找吃？」；儘管王喜沒有點出是在說朱智賢，但不少粉絲一看都懂，欣賞王喜敢言。

(中時電子報)