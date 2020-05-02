受到新冠肺炎疫情衝擊，美股在今年2月創下歷史高點後一路崩跌，雖近1個月股市收復超過三分之二的跌勢，但今年Q1仍崩跌超過33%，創下史上最慘Q1表現。對此，美國股神巴菲特（Warren Buffett）所掌管的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）表現同樣受到市場關注，波克夏2日公布Q1財報，當季狂虧497.5億元(14,925億元新台幣)，波克夏A股每股狂虧30,653美元。

根據波克夏提交的財報文件顯示，波克夏Q1淨利虧497.5億元、A股每股盈餘虧30,653美元，較去年同期淨利216.6億美元、每股盈餘13,209美元來看大幅衰退，主要是受到今年3月美股崩跌影響，波克夏Q1表現甚至將前一季的537億美元未實現損益獲利表現完全抵銷，甚至產生高達545.2億美元未實現損益虧損表現，讓公司整體獲利遭到拖累。

從巴菲特前5大持股來看，就占投資比重70%，該5檔股票未實現損益就虧損421億美元(12,630億元新台幣)，分別為：美國運通持股市值130億美元、季減59億美元；蘋果持股市值638億美元、季減99億美元；美銀持股市值202億美元、季減132億美元；可口可樂持股市值177億美元、季減44億美元； 富國銀行持股市值99億美元、季減87億美元。

雖然波克夏帳面損失慘重，但從實際營業額來看，Q1營業利益年增6%、優於市場表現，加上最新的會計準則要求美國企業要將未實現損益列入財報表，導致波克夏的實際獲利表現會受到股市波動影響。

由於巴菲特這些年來透過波克夏掌管不同資產，多年來只要遇到重大利空來襲，都能成功化險為夷，即使波克夏也受到衝擊，每個產業不同投資也能避免受到相同程度的傷害。

此外，巴菲特在4年多前協助美國食品巨頭卡夫亨氏公司(Kraft Heinz)完成重大合併案後，就遲遲未有大規模的收購行動，巴菲特也在這1年來不斷提到，由於股市估值太高，關注的標的並未出現適合買點，根據波克夏最新的財報顯示，該集團底下持有現金與等價物價值高達1,247億美元，其中有1,055億美元，包含所有資產總額達到1,373億美元；另外，4月還有出售部分股票資產，回籠約61億美元。

波克夏就在今年4月3日，拋售前一月買進的達美航空股票，以及西南航空股票，累計套現3.89億美元，該2檔持股比重也降至所有股票總數的10%門檻以下，似乎是想避開向美國監管機構申報以及被審查的問題，同時避開在進行股權收購之際，遭到「巴菲特效應」也就是市場會跟著投資大咖買進的心態，影響巴菲特所想執行計畫。

(中時電子報)