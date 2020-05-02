台鐵殺警案判決出爐後，引起各界爭議，更讓法官、精神鑑定醫師被出征、遭到獵巫。同為醫師的台北市長柯文哲今（2日）表示，殺警案凸顯出了很多社會問題，一昧指責法官、醫生，只會製造更多社會對立，若以民粹行事，終究對日後發生相同悲劇無濟於事。

柯文哲晚間在臉書上哀悼台鐵自強號上見義勇為的鐵路警察李承翰。他表示，近日法官以精神疾病為由，判鄭嫌無罪，造成社會一片譁然，就連法務部長、行政院長也接連出來質疑精神鑑定結果。但看到審判法官、精神鑑定醫師被民眾出征，甚至脅迫，讓柯文哲有話要說。

柯文坦言，他一向反對獵女巫文化，並以自己政策舉例，他堅持要有「民意、專業、價值」三個面向。因此，「當專業人員提出他的專業意見後，基於尊重專業，只能提出專業上的反駁，而不是以政治凌駕專業，用政治正確與否來評論。」

不過同樣地，「當專業人員交出專業意見後，也不應被指是否政治不正確，而被修理。」柯文哲指出，當司法、行政機關首長，直接對審判結果投下不信任票，直接以「政治正確與否」來下指導棋，相當令人擔憂。這種壓力恐怕會讓司法的獨立性、醫護人員的專業與熱忱，被消耗殆盡。

柯文哲表示，李承翰員警枉死的悲劇，凸顯了很多問題，其中包含員警的執法安全、衛政、勞政、社政各種資源。因為彼此整合不足，造成社會安全網的破洞，若這些問題沒解決，大家只是一昧指責法官、醫生，只是增加更多社會對立，也對未來防範類似悲劇毫無助益。

為了保障警察的執法安全、維護司法人員尊嚴、尊重醫護專業、建立起社會安全網，柯文哲認為「每一項都是難題。」但是政府、社會若不面對困難的問題去想辦法，選擇以民粹行事，問題終究無法獲得解方。

(中時電子報)