北韓官方媒體今（2）日釋出領導人金正恩於1日參加磷肥廠竣工儀式剪綵的照片，歷史學者王丰在臉書虧國安局長邱國正，連金三胖的死活都搞不清楚。

國安局長邱國正30日受邀赴立法院專案報告並備詢，民進黨立委蔡適應質詢金正恩是否身體健康？邱國正說，「他有病才會去...」，證實金正恩生病，但邱國正強調，北韓目前沒有異常。

不料，北韓官媒5月1日發文表示，「金正恩向朝鮮多個行業的模範宣傳員表示感謝，感謝其宣傳朝鮮勞動黨的思想及政策，鼓舞士氣」。但只有北韓媒體發出書面聲明，金正恩並未現身。

至5月2日，《韓聯社》引用北韓官媒《朝中社》所釋出的照片並報導，金正恩在五一勞動節出席順天磷肥廠竣工儀式剪綵，參加活動的人們在現場高呼萬歲，金正恩也揮手向群眾致意，而金正恩的胞妹、勞動黨第一副部長金與正陪同出席。

照片發布後，歷史學者王丰也在臉書虧國安局長邱國正，連三胖的死活都搞不清楚！

(中時電子報)