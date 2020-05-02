樂天桃猿千勝之戰發生插曲，5局上半成晉敲出右外野線邊安打上三壘，不過一壘審誤判是界外球，經過電視輔助判決後確定在界內，不過卻要成晉退一個壘包回二壘，這讓猿隊總教練曾豪駒進場抗議，爭論多時也只能接受結果，他賽後澄清沒有動怒，不過認為裁判不能犯錯之後再犯第2個錯誤。

5局上半成晉敲出右外野線邊安打，一開始一壘審判界外球，因此守備員沒有處理，成晉跑上三壘，不過經過電視輔助判決後確定在界內，裁判開會後決議成晉要退一個壘包回二壘，曾豪駒上前抗議未果，成晉留在二壘，最後桃猿無功而返，沒有再添分數。

雖然桃猿最後仍以16比11擊敗中信兄弟，拿下隊史千勝，不過這個判決多少影響到比賽，賽後曾豪駒澄清與裁判爭論時沒有動怒，「都是比賽環節，但比賽的錯誤可能導致全場局勢改變，當下錯誤就不要再有第2個錯誤，跑壘本身沒有錯誤，叫我們回一個壘包是第2個錯誤，我們在爭的是這個。」

曾豪駒認為裁判犯錯是難免的，但這些外在因素已經影響到比賽品質，「我們堅決在這裡，對就是對、錯就是錯。裁判會犯錯我們接受，但該要承諾或做正確決定時，不要再犯錯。」

賽後曾豪駒透露主審有說「不好意思是我們誤判」，也知道裁判開會過後的決議不容易更改，但仍希望裁判以後要減少這類錯誤。

(中時 )