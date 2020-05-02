配合蔡總統520新任期，行政院長蘇貞昌今天表明將依憲政慣例提出內閣總辭，據了解，因應新冠肺炎疫情防疫及後續將進入振興階段，蘇貞昌可望留任，內閣以穩定為前提，僅小幅改組，包括防疫表現受肯定的衛福部長陳時中、財經首長經濟部長沈榮津、金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等絕大多數閣員都將留任。

行政院高層表示，目前提出內閣總辭的時間尚未確定，但一定在520之前，未來若要改組，也要等總辭案蘇揆獲總統正式批示留任後才會展開。

蘇貞昌今天被問及520內閣人事是否小幅改組時表示，依據憲法的憲政慣例和對蔡總統的尊重，總統就要展開第二個任期，所以在這一任期屆滿前，會率領閣員提出總辭。至於下一個階段誰來組閣、閣員是誰，這個時候我不宜發表任何意見。

今年初總統與立委大選結果揭曉，蔡總統再次完全執政，蘇貞昌被認為領軍內閣助攻添分。選後蘇貞昌在1月13日召集臨時院會，依憲政慣例率領內閣總辭，不過蔡總統肯定蘇揆的努力付出，希望蘇繼續領導團隊，並於當晚火速批示蘇揆留任。

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