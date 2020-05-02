鐵路警察李承翰遭刺殺身亡，法院一審判兇手無罪，引發軒然大波，審判法官與鑑定醫師也慘遭網友砲轟，對此精神科醫師楊仲豪跳出來分析，表示該怪的不是法官，也不是鑑定醫師，而是法律本身。

楊仲豪在臉書PO文「沒人開心的判決」，他指出，審判長是資深法官，不會不清楚判死是最能滿足多數人的做法，但她選擇堅守自己專業原則，若大家認同法官與醫師專業，那該檢討的就是法律本身。

楊仲豪說，大家生氣原因其實都是希望社會更安全，所以懲罰罪犯雖然重要，但防止悲劇再發生更加迫切，核心問題應該是如何防範精神病患暴力。

楊仲豪表示，這幾年不斷出現「思覺失調症」患者被爆出犯下重大刑案事件，他們在發病時常有妄想，幻覺，可能因此出現失控的情緒和行為，患者人數光是列管的就可能超過10萬，加上沒有進行治療的黑數很可能超過20萬。若不能改變司法鑑定與法官判決，那就來一起幫忙治療「思覺失調症」。

楊仲豪列舉三點如何幫忙治療：

1.周圍有可能患者，就趕緊勸告家屬或本人進行醫學治療，不要心存僥倖。

2.若暫時沒有危險，但對方又不願就醫，可先連絡衛生局與社福機構商討對策，不要放棄。

3.如果已有自殘或傷人行為，就該立刻聯絡警察與EMT強制送醫。

楊仲豪也呼籲政府，積極宣傳思覺失調症資訊；建立順暢的社區和醫療系統之間連結管道，不是只是流於形式上的訪視；對於不願意就醫患者提供更完善的服藥方式（「未就醫到宅訪視」和「精神科居家治療」非常重要！請廣為推廣，增加給付，提供更多資源和人力）。

楊仲豪最後說，大家能做的其實很多，少一點謾罵口水，多一點實務行動，如此才能真正讓不安消失，改變社會。

(中時電子報)