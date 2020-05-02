季季於臉書寫道，於梨華於5月1日凌晨00：02因染新冠肺炎，病逝於美國華府一間養老院。(圖/擷自季季臉書)

旅美小說家於梨華，傳出染新冠肺炎病逝於美國，享壽88歲。作家季季首先於臉書寫道，於梨華於5月1日凌晨00：02因染新冠肺炎，病逝於美國華府一間養老院。

台灣文壇作家、學者紛紛在臉書追悼於梨華。於梨華以長篇小說《又見棕櫚、又見棕櫚》、《夢回青河》等為其代表作，曾以開創「留學生文學」聞名，作品關注女性處境，且多以疏離與無根為主題。

於梨華1931年生於上海，1947年舉家遷往台灣，就讀國立台中女中，1949年考入台大外文系後，次年轉入歷史系。台大畢業後赴美就讀加州大學洛杉磯分校，1956年以新聞碩士畢業。同年以短篇小說《揚子江頭幾多愁》獲得校內文藝獎第一名。1962年舉家回台探親，隔年在皇冠出版社出版長篇小說《夢回青河》，曾被台港改編為廣播劇、電視連續劇，從此自文壇崛起。代表作《又見棕櫚，又見棕櫚》曾被《亞洲周刊》列為「20世紀中文小說一百強」。

於梨華曾於1975年時與第一任丈夫赴中國探訪親戚，隨後撰文讚美共產主義，被國民黨視為「投共」，從此禁止於梨華回台，並封殺其作品，到1987年解除。

根據季季指出，於梨華短篇小說《揚子江頭幾多愁》在國外得到學校的文藝獎，消息傳回台灣，平鑫濤馬上並翻譯成中文在台灣出版，後來也在皇冠出版小說，成為當時的「留學生文學 」經典。

莊靈曾表示，於梨華的父親，是曾任職台中糖廠廠長的於升峰。1948年底到1949年初，3批故宮文物精品共2972箱，先後搭乘中鼎號登陸艦、招商局海滬輪和崑崙號運輸艦，從南京故宮分院庫房跨海運到基隆港。先在楊梅火車站旁的通運 公司倉庫短暫停留，然後商借到台中糖廠庫房。

故宮同仁和眷屬都住在糖廠旁新建的聯管處竹籬笆宿舍，於梨華的父親於升峰幫忙最大。

根據尉天驄所言，於梨華筆下《大衛的旅程》到《又見棕櫚又見棕櫚》，正是留學生(特別是留美學生)在思考出走與回歸的問題 ，留學界醞釀如何改進台灣現實和教育下一代的問題。林孝信等人在海外籌募《科學月刊》和王渝、夏沛然等人籌募兒童刊物 的基金，就是如此產生的。

(中時電子報)