日前台鐵自強號殺警案判決出爐，法官判定鄭姓嫌犯符合「刑法19-1」條件，宣判無罪，得以50萬交保。事件引起社會軒然大波，不但勾起許多人心中怒火，更有許多人高喊「殺人免刑」出征法官、鑑定醫師。但律師呂秋遠認為，不應讓憤怒佔據這個社會，千萬不要把法官變成一個依照輿論判刑的人。

呂秋遠今（2日）在臉書上表示「不應該讓憤怒與恐慌，佔據我們的全世界」。希望能藉這起事件，針對「殺人免刑」來做個善意的討論。

呂秋遠提到，很多人因為殺警案判決後，開始害怕以後走在路上，有人會無緣由的攻擊自己；會不會在意一名盡忠職守的人，在執勤時被殺害？她坦言，會。但指出，「我沒有義務要承受這種害怕、擔心與在意。每個人，都應該有免於恐懼的自由，而且這是政府與社會全體公民一起要努力的目標。」

這樣一來，難道「殺人只要偽裝精神病，就可以無罪？死掉的人是法官的兒子，他就會判對方死刑了。」呂秋遠認為，如果這世界那麼簡單，那直接把法律改成「殺人者，不論如何都一律死刑」不就好了？

殺警案讓許多人開始質疑法官，說她支持廢死，但她也曾宣判過死刑；說法官收賄？那被告還需要坐火車逃票嗎；說法官假清高，想沽名釣譽？那她大可宣判人人都想殺掉的精神病患死刑不是？呂秋遠說，「法官見過的壞人比你我都多太多，每天都在看兩邊說謊互告，社會經驗不會少我們太多。」希望大家可以仔細想想，「為什麼，法官要放過一顆不定時炸彈，讓他在社會上有復歸殺人的機會？為什麼，法官不做出符合社會期望的判決，反而宣判免刑。」

呂秋遠特別強調「請不要讓法官變成一個依照輿論判刑的人」。一但法官變成這種人，以後若遇到類似江國慶的事件，是不是就算枉法裁判，也可以獲得民眾掌聲？

(中時電子報)