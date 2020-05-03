玉蟬是古人放在遺體中陪葬的物品。專家鑑定該枚玉蟬是古代貴族之物，價值不斐。（網路截圖）

許多人喜歡收藏文物，卻對文物了解不多，所以會拿文物去給專家「鑑寶」，想知道收藏品的價值。一名女子拿出自己戴了10年不離身的「玉蟬」給專家鑑定，豈料專家一看秒變臉，直呼女子膽子真大。

大陸一名女子無意間看到一枚玉蟬，覺得它造型獨特便買下來。據大陸《中國國際教育台》報導，女子相當喜愛這枚玉蟬，買了繩子做成項鍊，一戴就是10年，除非有特殊情況，才會將其摘下。

女子因家中突然急需用錢，便將玉蟬拿去鑑定。誰知專家一看臉色大變，沈聲說女子膽子真大。

原來玉蟬是古人土葬時，含在嘴裡的東西，慈禧太后便含夜明珠以彰顯身份，而女子的玉蟬，是普通貴族含在嘴裡的東西。

女子聽完大驚失色，不過專家安慰她，玉蟬代表古人希望長壽的願望，並沒有不好的預兆，只是不適合拿來當飾品佩戴。

好消息是，專家鑑定這枚玉蟬的市場價值，高達60多萬元人民幣（約252萬元新台幣）左右，相當具有價值。

(中時電子報)