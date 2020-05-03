你會很在乎你的社群網站有多少人來「按讚」？剛PO出一張美美的照片，自然會很希望自己的親朋好友捧場，甚至是不認識的人愈多人按讚愈好……；不過，也有人認為渴求按讚數只是虛榮心在作祟「有了臉書、IG按讚，你才會發現其實自己也很虛榮！」這種對於時下潮流趨勢的追求，引發了「假精緻，榨乾了多少年輕人？」的質疑，並有實際案例佐證，讓人看了直搖頭，大嘆無怪乎不少年輕人儘管出社會已多年，銀行戶頭的存款數字仍少得可憐，有的甚至還欠下卡債負債累累……。以下提出實際案例佐證，帶你一探究竟：究竟現代年輕人在想什麼？而你是不是也犯了存不到錢的理財大忌？跟著小花平台一起來了解。

小資族大翻身3個案，看看他們怎麼做？

前言提到的實際案例，是講述一個正在就讀大學3年級的女學生，自掏腰包花了5,000元買了一堆可以用來美化照片主題的輔助道具，諸如：乾花裝飾、時尚小盆栽及異國味十足的桌巾、咖啡杯……等，如果連同相機、底片等基本照相工具一併計算進去，光是要PO出照片的前置費用就所費不貲，全部都是為了要拍出高質感的照片、獲得更多的「按讚」。

不過，就在這一張張美麗的照片背後，很難想像竟是一堆謊言堆砌而出的「假象」；舉例來說，豐盛、精緻的英式早餐照片是在異常混亂的房間裡，擺在唯一平整的床舖上拍出來的，又或者琳瑯滿目的粉餅、口紅、眉筆等化妝品原來是在其亂無比的書桌盡量騰出空間的小角落拍出來的……，「照片裡一片美好，拍攝點卻是一團雜亂」，道出了時下年輕人假精緻的真實一面。

撇開上述仍屬於少數案例的極端做法，時下不少年輕人憑藉個人理財有方一步一步晉升為小富翁、小富婆……；小編在這裡提出一個比較平衡balance的做法，在社群網站上分享個人生活上點點滴滴不是不可為，切記要量力而為，不要還在只能賺少少K時就被榨乾了，更要懂得用對理財方法，善用「年輕就是本錢」的資產，快速累積到人生的第一桶金！

以下整理3個小資族大翻身的成功個案，看看有何可以學習的理財「小撇步」：

「聰明理財5堂課」教你追上通膨、慢慢變有錢

根據外媒所做的一項統計結果指出，有超過半數的亞洲億萬富翁女性之所以能成功致富的關鍵，在其為了快速累積下一代的教育基金，不斷地督促自己省錢、存錢，從每天細小的選擇中「積少成多」；換句話說，「婚姻」是促成她們投資理財的最大原動力，相較於西方人，投資屬性通常偏向穩健甚至保守「更加重視穩健報酬率！」

以下提出目前活躍於美國華爾街金融圈最具權力的黑人女性米洛迪･霍布森（Mellody Hobson）就其自身多年的投資理財經驗整理出的「女性理財5堂課」，可以作為初入職場社會新鮮人新手入門課：

(中時電子報)