國內法說正緊鑼密鼓展開中，今年因疫情關係，相對於財報營收數字，市場更關注企業的營運展望訊息，也讓前景樂觀的企業，紛紛獲法人押寶。

過去幾周，全球主要央行積極救市，尤其經濟領頭羊美國聯準會（Fed）大手筆撒錢，實施超大規模的紓困計畫，讓美股在失業率快速上升之下，還可以持續上漲，甚至創下四六年來單周最大漲幅；然而，隨著財報周的來臨，目前標普五○○中已公布財報的公司，獲利可以說是十分慘淡，也讓美股終於認清現實，二十四日雖以上漲收盤，但周線仍收黑，反映新冠肺炎疫情嚴峻、油價風暴等因素重創經濟基本面。

重量級法說接力登場

二十七日起，更是進入美股的超級財報周，包含蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、波音（Boeing）等在內的重量級公司都將相繼發布財報，值得注意的是，路透社十九日報導指出，「相較於營收數字，外界將更關注財報上的『文字』，因為能夠提供企業乃至整體經濟的展望訊息。」由此可以看出，投資人清楚疫情會使企業獲利大打折扣，也理解疫情使全球經濟面臨短期逆風，但若是企業可給予投資人未來正向的展望訊息，等於是為投資人注入一劑強心針，重新提振信心。

確實，繼晶圓代工龍頭台積電法說會釋出樂觀消息之後，可謂為半導體產業前景點了一盞明燈，隨著國內進入法說會高峰，包含聯發科、聯電、世界先進、旺宏、瑞昱、友達、台達電、穩懋等多家科技股接力上演，未來營運展望內容將成為市場矚目焦點，也將牽動個股乃至族群股價走勢隨著台積電看好今年晶圓代工仍可成長上看一成，晶圓代工廠聯電與世界第一季繳出亮眼成績，且在八吋產能供不應求的情況下，市場仍正向看待第二季營運展望。受惠電源管理ＩＣ、面板驅動ＩＣ、CMOS感測影像器等訂單需求轉強，以及疫情帶動額溫槍、耳溫槍等微控制器（ＭＣＵ）急單大增，讓世界接單滿手，也帶動剛併入的格芯新加坡廠產能利用率快速拉升至八成，推升世界首季營收走揚，達七八．四四億元，季增六．九％，年增十三．六％，繳出單季新高紀錄。

世界產能滿載展望佳

世界二十八日公布第一季財報，在加入新加坡產能的貢獻下，第一季稅後純益達十四．七六億元，季減一．四％，年增六．四％，ＥＰＳ為○．八九元，優於去年的○．八四元；不過，雖然因併入新加坡廠後產能利用率較去年第四季提升，但因新廠的折舊成本增加、匯率不利，以及產品組合等因素，導致毛利率降為三一％，較上季與去年同期衰退五．一個百分點，符合公司原本預估，而營益率則是高於原先預測，達十九．二％。

展望未來，公司表示，因大部分客戶需求持穩，目前接單能見度已可看到第二季底，法人也看好世界第二季稼動率仍將維持高檔，預估第二季營收、毛利率與營益率皆可望較首季有更好的表現。此外，據業界人士指出，世界也趁著這次客戶產品調整，積極拉高邏輯ＩＣ代工的比重，由於這部分毛利率比MOSFET還好，長線對於世界來說很可能是獲利體質調整的好機會。近期股價站上年線後，短線雖然有季線的反壓，能夠進一步克服的話，很可能又是一個波段行情的起點。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2089期》

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(中時電子報)