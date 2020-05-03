20年來一直想著如何宣傳台灣職棒的他，鼓起勇氣接下陌生的英語轉播重任。

來自台灣的運動賽事，透過他的嗓音，撫慰了無數受疫情煎熬的苦悶心靈。

「我們的一生當中能有多少機會，透過擅長的事情，把自己的國家推向全世界？」因為用英語轉播職棒賽事而廣受矚目的體育主播王雲慶，雖然臉上戴著口罩、語氣和緩平靜，卻用簡短的問句，道出他兩周來的激動情緒。

4月15日，獲授權轉播樂天桃猿與統一獅部分主場賽事的壹拾壹體育網（ELEVEN SPORTS），首次透過推特平台，提供免費英語轉播服務。

這項當時「地表上唯一的職業棒球賽」，立刻為全球數百萬生活受疫情影響的棒球迷帶來精神慰藉，主播台上的王雲慶與加拿大籍搭檔韋恩（Wayne McNeil），也成為國際媒體爭相採訪的對象。

1972年出生的王雲慶，高中畢業後到美國波士頓留學，主修室內設計與建築，一待就是9年。旅居海外期間，他成為波士頓紅襪隊死忠球迷，閒暇時幫台灣的職棒雜誌寫稿，用的筆名也叫「Boston」。因此自從2000年回到台灣、進入中華職棒聯盟工作以來，「波士頓」就成了多數人對他的慣用稱呼。

英語流利的「波士頓」，長期負責中華職棒聯盟海內外宣傳推廣事務，曾協助籌辦由台、日、韓、中四國共同競爭的「亞洲職棒大賽」。一四年離開中職，他轉任世界棒壘球總會的亞洲特派員，負責用英文撰寫台灣與日、韓的棒球新聞，同時也在體育頻道擔任美國職棒主播與球評。

挑戰》硬著頭皮用英語直播

4月初，當中華職棒確定開幕戰日期、成為全球第一個開打的職棒聯盟，ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲心中同時萌生增加英語聲道、讓台灣以外球迷也能享受比賽的想法，即使會增加成本也無所謂。在那當下，她第一

想到的，就是同時具備豐富棒球知識與播報經驗的王雲慶，「我其實沒有問他願不願意，只是告訴他，我決定要做這件事，請他再去找個球評。」

大半輩子都想著如何對國際宣傳台灣職棒的王雲慶，當然不會拒絕，因為他知道，這次的任務遠不只是推廣棒球，還能透過棒球賽事，藉機向全世界介紹台灣。

儘管機會難得，但王雲慶其實是硬著頭皮接下挑戰，畢竟除了首次嘗試用非母語播報，他還得和時間賽跑，當他找到曾在2015年合作轉播國際賽的韋恩搭檔，並敲定一切細節，距離4月11日直播，只剩48小時。

4月11、12日兩天的比賽，因天雨而延期，但ELEVEN SPORTS很快又敲定自4月15日起，連續5天的英語直播。「處女秀」延後登場，雖讓王雲慶有更多餘裕準備，卻也延長了忐忑不安的時間，那整個禮拜，他每天早上6點起床整理數據資料，直到正式上線後，壓力才釋放。

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《今周刊》(第1219期)

(中時電子報)