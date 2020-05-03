視頻會議應用Zoom近日承認，該公司並沒有3億日活躍用戶（DAU）。Zoom曾在一篇部落客文章中稱，該公司擁有「逾3億日活躍用戶」。Zoom還稱：「在這段充滿挑戰的時期，全世界有超過3億人在使用Zoom。」

但近日，Zoom從最初的部落客文章中刪除了上述說法，改成了「每天有3億名Zoom會議參與者。」

顯然，「日活躍用戶」和「會議參與者」之間有著明顯的區別。每日的會議參與者可以被計算多次：如果某人一天有五場Zoom會議，則被計算五次。而日活躍用戶每天只統計一次。

通常，企業使用「日活躍用戶」來衡量服務的使用情況。而只統計會議參與者，是一種簡單的、具有誤導性的方法，會使平台的使用量看起來比實際大。

近期，受疫情的影響，Zoom使用量迅猛攀升。去年12月，Zoom的每日會議參與者數量為1000萬，而上個月飆升至2億人，本月又突破3億人。

(中時電子報)