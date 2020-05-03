「20世紀最性感女神」瑪麗蓮夢露，是50年代性感尤物代表，當年她被風掀起衣裙的經典造型，至今仍不斷被模仿，而她生前放蕩不拘的私生活流傳數十年，但她36歲輝煌時期，卻赤裸猝逝床上，他殺？暴斃？死因至今成謎。

總統的女人歹命底 從小遭養父性侵

瑪麗蓮夢露自幼命運坎坷，情路也多舛。（圖／達志影像）

瑪麗蓮夢露的人生，宛如一齣灑狗血的八點檔連續劇，剛出生不久就因媽媽罹患精神病，被寄養在十一個不同的家庭，九歲時即慘遭養父性侵，16歲因養母搬家，無法再照顧她，私自將她嫁給鄰居的兒子，才16歲就踏入婚姻成為家庭主婦，雖擁有一個夢寐以求的「家」，但並未帶給她幸福，這段婚姻４年就結束。

18歲時她的人生終於有了轉機，瑪麗蓮夢露和模特公司簽約，雖礙於於艷麗外型，被定位拍攝男性雜誌，但也因此登上33個雜誌封面，讓她初嚐走紅滋味，後來被電影公司挖掘，以「瑪麗蓮·夢露」為藝名出道，但演藝事業始卻未見起色。

為了推銷自己，瑪麗蓮夢露不惜和影壇多名有力人士發生性關係，換取電影演出的機會，直到靠著電影《愛巢》中的精湛演技，才讓她逐漸打開知名度，更被譽為是「前途無量的女演員」，但此時卻被爆料曾拍過裸照，在當時風氣仍未開放的美國，很可能因此而身敗名裂。

才裸照風波大逆轉 艷星形象大走紅

瑪麗蓮夢露歷經裸照風波後，演藝事業不跌反升。（圖／達志影像）

對於暗黑史意外曝光，瑪麗蓮夢露並沒有想遮掩，反倒大方承認這段過去，表示純粹為了維持生計，迫於現實的無奈選擇，也博得大批民眾同情，所屬公司眼見紙包不住火，藉機把瑪麗蓮夢露昔日風流韻事公諸於世，甚至大肆宣傳，不僅打響瑪麗蓮夢露的知名度，也讓六百萬份印有瑪麗蓮夢露裸體照的日曆，打進一般家庭，這對當時風氣尚未開放的美國，可說是一大突破，也讓瑪麗蓮夢露化醜聞為轉機，就此意外走紅。

逐漸在演藝圈嶄露頭角後，瑪麗蓮夢露開始以暴露裝扮搶盡目光，除了電影中以床單或毛巾遮蓋身體的場景屢見不顯外，更是成人雜誌《花花公子》第一期封面和中間插頁女郎，而中間插頁則是多年前拍的裸照，因此和性感二字劃上等號，成名後演出的電影評價不一，甚至傳出耍大牌等傳聞，但已成功營造出話題，也因演出電影《熱情如火》，贏得金球獎最佳女主角獎，被譽為「兼具性感魅力和時機掌握打不倒的喜劇演員」。

除了演藝事業搶盡風頭，瑪麗蓮夢露的情史更是精彩，短暫36年人生，經歷過三段婚姻，除了16歲時的第一段婚姻外，也曾與大12歲的棒球運動員喬・狄馬喬結婚，第二段婚姻僅10個月就告吹，不到2年又和作家阿瑟・米勒結婚，五年婚姻中雖懷孕兩次，最後卻都不幸流產，加上兩人婚姻生活中不斷爭吵，最終仍離婚收場。

情史精彩淫亂 36歲意外陳屍床上

瑪麗蓮夢露36歲人生格外精彩。（圖／達志影像）

而一生糾纏於男人間的「性感女神」瑪麗蓮夢露，婚姻外的緋聞對象眾多，她周旋於政治圈和演藝圈，最有名就是第35任美國總統約翰甘迺迪，據悉兩人在某次聖誕晚會一見鍾情，擋不住愛火同床共枕歡愛，讓當時愛到難分難捨的瑪麗蓮夢露，一度以為有機會躍身為「第一夫人」，殊不知自己只是甘迺迪多名親密伴侶之一，且男方從未真正投入感情，僅是滿足炫耀的虛榮心，此時更傳出她與甘迺迪兄弟3P的性愛影片，一度要被高價賣出。

兩人交往沒多久，甘迺迪聽從友人建議，斬斷這段複雜男女關係，這讓瑪麗蓮夢露大受打擊，沒多久即傳出她赤裸陳屍洛杉磯住家床上，警員獲報處理時，發現她趴臥於床上、右手握著話筒，床頭還有幾罐安眠藥，加上當時她事業、婚姻不順，被推測過度依賴藥物，服用大量安眠藥中毒而死，但同時傳出許多機密文件不翼而飛，被揣測也有可能甘迺迪兄弟擔憂政治前途斷送，才派人滅口。

瑪麗蓮夢露雖然年僅36歲就香消玉殞，不過從幼時苦無依靠的的孤兒，到成為眾所皆知的性感女神，短暫一生充滿著傳奇，她個人的獨特魅力至今無人能取代。

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