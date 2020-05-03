涉及潤寅386億詐貸案的潤寅千金楊宇晨與舅舅王振賢，台北地院合議庭雖一度裁定2人各以2000萬元交保，但2人因籌不出保金而羈押迄今，合議庭因證人訊問完畢，初認2人沒有羈押必要，日前降低保金金額，裁定楊、王各以500萬、300萬元交保，限制出境8個月，每周向警局報到3次。

不過，合議庭同意讓楊女交保的「條件」，是要求楊女須將潤寅在大陸地區款項匯回台灣扣押，若發現楊女無意匯回，將以楊女有逃亡之虞的新事證，改裁羈押。

檢方指控，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌長期以假交易向多家銀行詐貸，詐貸總金額共386億，夫妻倆在案發逃亡前，指示女兒楊宇晨處理台灣、大陸相關資產，楊宇晨涉嫌違反銀行法、洗錢等罪。

北院認為，楊宇晨、王振賢2人涉犯違反銀行法案件，2人雖迄今仍否認犯行，但依據檢方起訴資料，認定2人犯罪嫌疑重大，一度裁定2人各以2000萬元交保，並限制出境、出海，每周5天向警局報到。但2人覓保無署，裁定羈押。

北院認為，雖然潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被押解回國，但2人羈押原因依然存在，由於審酌相關證人已詰問完畢，裁定楊宇晨以500萬元、王振賢以300萬元交保。

但北院強調，裁定讓楊女交保是以她願將大陸地區款項配合匯回台灣，以供司法單位扣押為前提，合議庭會持續詢問楊女相關進度，若認定楊女實際上並沒有要將款項匯回台灣的真意，會以楊女海外藏有龐大資產，構成有逃亡之虞的新事證，重新裁定羈押。

(中時 )