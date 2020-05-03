積極投入防疫與治療、大力稱讚大陸與台灣防疫成效、並痛批川普面對疫情「簡直是惡夢」的微軟創辦人比爾蓋茲恐被美國保守派盯上了！先前曾披露美國務院早盯上陸武漢病毒研究所的華盛頓郵報專欄作家羅金（Josh Rogin）批評比爾蓋茲，在大力讚揚陸防疫時，竟然忽略外界對大陸批評，並認為這些批評是為了分散國內對抗疫情重要工作的關注，認為「他肯定是為很多人說話」。

指出，蓋茲4月26日接受美國有線電視新聞網專訪時表示，要求檢測大陸政府隱瞞新冠病毒爆發相關資訊、釋放假訊息、讓批評噤聲，阻礙外界調查病毒起源等作為是沒有用的，「因為這根本不影響我們今日作為」。蓋茲當時表示北京「在事發當初把很多事做對了」但卻遭受不公平的批評，「現在根本不是時候討論這些」。

羅金指出，包括中共旗下的保守媒體，立刻採用比爾蓋茲的言論，進一步納入其宣傳，「但讓我們檢視一下底線：蓋茲的評論完全錯誤，而且危險」，並嗆北京糟糕的行為「並非已是過去式、也非善意，事實上他們持續讓我更加危險」。

羅金引用美國國務卿蓬佩奧對蓋茲的評論「對大陸的批評並非分散對國內防疫工作的關注，上萬美國人已死於這種病毒，而我們知道病毒從哪開始，這是很嚴重的事情，不希望成為政黨化」。羅金說，共和黨參議院全國委員會外流備忘錄中，要求其議員全力反陸，引起像蓋茲此類的人反感並不意外，認為川普是利用批評大陸，藉此稀釋他自身防疫過失。

羅金進一步分析，大陸政府早期就在病毒一事上誤導整個世界，例如操作統計數據讓外界忽視疫情嚴重程度、讓吹哨者噤聲、散播不實訊息與假訊息、審查不符合官方論述的科學家。他指出，這切並非不切實際的論點，北京確實持續做上述行為，例如就在上周北京像歐盟施壓審查一份要求大陸負責的報告、對有意對陸進行調查的澳洲經濟施壓。

羅金表示，對陸的批評並非只是謾罵，大陸政府拒絕國際專家赴武漢調查，阻礙了找出治療與治癒的努力付出，即使源頭就在那裏，但但找尋疫情爆發的真相卻無法追蹤，重要的科學資訊無法得知；不論外界相信病毒源自於華南海鮮市場、武漢病毒研究所，或者在武漢附近生存的蝙蝠，北京都不讓任何一種假定受檢視。

羅金認為，為了戰勝疫情，以及防止下一次大流行，我們必須解決最原始的問題，但問題是大陸至今仍不願意分享國際學者們一再請求的病毒樣本，而直到4月時，大陸一直都曾未報告有無症狀確診的案例，此一訊息若在數月前告知美方，將會幫助極大。

羅金並指出，對那些反對將北京推得太遠的人可能認為，對抗疫情上與大陸合作至關重要，但這是一種曲解對方的「稻草人論證」，認為只有北京在持有善意下，合作才會有用。至於共同找尋治療與解方聽起來不錯，但當美國藥廠吉利德1月初寄給大陸最有可能成為解藥的「瑞德西韋」樣本、以做為測試用，卻被武漢病毒研究所申請發明專利。

羅金最後稱，大陸特別必須承擔責任，並非只因其必須接受責備，而是因為在這次危機中，大陸是每一階段的起源，而比爾蓋茲卻忽略這些大陸行為，而「把事情掩埋起來並非對抗疫情的方式，相反只會鼓勵大陸政府繼續作先前所為；美國必須追求真相、避免政治化且繼續對陸施壓，為了我們的經濟、安全與健康，必須讓陸更加透明」。

不過，羅金的親保守派言論並非無爭議。美國獨立調查媒體《灰色地帶》（Grayzone）先前報導指出，羅金之前重提美國務院早對武漢實驗室提出警告一事，藉此讓川普團隊聚焦認為病毒源自陸的說法，和當年稱伊拉克藏有武器的紐時記者米勒（Judith Miller）一樣，誤導美國犯下嚴重情報錯誤。

(中時電子報)