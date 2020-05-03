受到新冠疫情影響，原定今年7月舉辦的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，一度宣告可能停辦，不過根據中華籃協高層透露，目前隨著疫情趨緩，籃協預計仍將進行今年瓊斯盃男、女子組賽事，備受矚目的男子組將於8月底開打，地點全在高雄。

原本中華籃協計畫今年7月舉辦瓊斯盃，地點模式將跟去年一樣，前5天先在高雄進行，後4天才回到新莊體育館進行，沒想到突然碰上新冠疫情爆發，所有瓊斯盃前置作業只能喊卡，畢竟回顧2003年瓊斯盃，也曾因為SARS疫情停辦。

但在台灣新冠疫情逐漸趨緩，中華籃協並未放棄舉辦今年瓊斯盃計畫，而是積極跟體育署、高雄市政府協商，最後暫時敲定在8月底舉辦瓊斯盃男子組，卻因新莊體育館屆時完全滿檔，所以才決定把9天男子組賽事，全都改到高雄舉辦。

至於今年瓊斯盃女子組賽事，則可能接在男子組結束後進行，地點將以大台北地區場館為主，不過目前新冠疫情仍未真正受到控制，所以舉辦瓊斯盃變數很大，能否如期開打？能否開放觀眾？外隊參賽意願？都要等待疫情發展情況而定。

(中時 )