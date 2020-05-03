台股五一連假休市期間，美股連兩天暴跌逾900點（跌幅約3.7%），台積電 ADR兩個交易日更慘崩超過6％，而摩台指數跌點換算後約在10436點，從前述三大指數來看，台股下周一（4日）恐面臨補跌的壓力，至於會下殺多少？分析師指出，先回測季線10652點，跟周四收盤點位相較大約有340點的下跌空間。

美股一句警世名言「5月賣股走人（Sell in May and go away）」，果真讓5月第1天的交易就慘黑收市。道瓊指數於周四和周五兩個交易日連續重挫，共跌掉了910.17點，跌幅達3.72%；與台股連動較密切的費城半導體指數在這兩天，也跌掉153.36點，跌幅達8.72%，顯然費半災情較道瓊嚴重得多，而台積電 ADR也於上述兩個交易日中共下挫6.3%。

台股從3月下旬底部8523點後成功V型反轉，至周四（30日）收盤已衝上10992點，不到一個半月時間，已彈升2469點，在五一連假休市遇上美股暴跌，投資人最關心下周一台股修正幅度，以及是否有大幅拉回進場卡位的機會。

亞洲投顧分析師黃世民指出，美股重挫主要受到經濟數據及企業財報表現不佳，及美中緊張關係升溫所致，台股下周一的走勢難免受波及，台股上週四收盤帶量站上季線，所以周一台股將先回測季線10652點，而再往下則回測月線10329點，但外資於上周共買超518.45億，對台股下周一走勢將有一定的支撐。

他提醒投資人觀察重點５日線支撑強在10700附近，個股表現差異會很大，勿需過度緊張，拉回仍是找買點！

摩爾投顧分析師王文良的看法較為悲觀，他表示，美股連續兩個交易日收黑，5月1日道瓊、S&P500與那斯達克指數皆跌破4月27日低點創5個交易日新低，下周台股第一目標為4月27日低點10407。四大指數中費半跌幅最大，從最強變成最弱，5月1日費半指數收盤創4月22日以來最低。4月22日台股收10307點，對應費半指數則台股下週將拉回至10307點之下。

再從台股交易量來觀察，王文良分析，從4月27日起連續4天大盤分別成交1787億、1834億、1944億、2317億，量越滾越大，4月29日、30日漲停板股票中虧損與高本益比的佔多數，顯見市場盲目投機、瘋飆股，任何題材皆飢不擇食，搶搭噴出行情末班車，卻沒想到美股居然大跌，明天（4日）台積電開低必拖累大盤開低並引發籌碼鬆動，一旦追高的人開始停損，多殺多已無法避免。未來大盤破10307點後頭部確立，空頭跌勢再起。

(中時電子報)