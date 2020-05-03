Why This Movie Has Been Playing for 24 Years(影片源自Youtube)

美國有個好萊塢（Hollywood），而印度也有個寶萊塢（Bollywood），是印度孟買電影工業基地的名稱，寶萊塢出產的電影通常都是歌舞片，其中有一部浪漫愛情片，在當地的一家電影院連續播方24年從沒間斷，成為印度電影史上播放最久紀錄，且至今仍在創造歷史紀錄。

這部寶萊塢經典愛情電影《漂洋過海愛上你》（Dilwale Dulhania Le Jayenge），被譽為印度版的《鐵達尼號》，描述一對年輕男女因為在歐洲度假，而相遇相戀的故事，1995年首映以來，這部電影每天上午11點30分，都會在孟買的馬拉塔曼迪爾（Maratha Mandir）電影院播放，超過24年從沒中斷過。

根據外媒報導，一名在電影院工作46年的放映師，表示這部電影已經看過大

約9000次，認為至少95%的印度人看過這部電影，從外國人眼中看這部電影，可能會覺得「不就是一部經典愛情片」，印度影評人喬布拉（Anupama Chopra）提出不同觀點。

喬布拉認為這部電影上映的時間，正逢印度經濟開放，當時的人們穿著牛仔褲、國外服裝，但仍保有印度人的心，而《漂洋過海愛上你》敘述男女主角在外國相戀，打破印度固有的戀愛模式，也改變電影敘事方式，因此才會成為當地賣座的「神片」。

(中時電子報)