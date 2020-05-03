旅美作家於梨華因新冠肺炎病逝華府，享壽89歲。（本報資料照片）

因新冠肺炎，旅美作家於梨華於4月30日病逝華府，享壽89歲。台灣文壇作家、學者紛紛在臉書追悼。於梨華以長篇小說《又見棕櫚、又見棕櫚》、《夢回青河》等為其代表作，曾以開創「留學生文學」聞名，作品關注女性處境，且多以疏離與無根為主題。

於梨華1931年生於上海，1947年舉家遷往台灣，就讀國立台中女中，1949年考入台大外文系後，次年轉入歷史系。台大畢業後赴美就讀加州大學洛杉磯分校，1956年以新聞碩士畢業。同年以短篇小說《揚子江頭幾多愁》獲得校內文藝獎第一名。1962年舉家回台探親，隔年在皇冠出版社出版長篇小說《夢回青河》，曾被台港改編為廣播劇、電視連續劇，從此自文壇崛起。代表作《又見棕櫚，又見棕櫚》曾被《亞洲周刊》列為「20世紀中文小說一百強」。

於梨華曾於1975年時與第一任丈夫赴中國大陸探訪親戚，隨後撰文讚美共產主義，被國民黨視為「投共」，從此禁止於梨華回台，並封殺其作品，到1987年解除。

(中時 )