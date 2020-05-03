北韓領導人金正恩在5月1日現身肥料工廠竣工儀式，打破病危傳言。日前我國安局長邱國正曾指出金正恩「有病」，引發議論。曾去北韓的資深媒體人尹乃菁竟打賭說，針對北韓，我們的國安局其實並沒有情報。

去過北韓的尹乃菁在《TVBS戰情室》打賭說，邱國正講了「金正恩有病」這樣的話，就知道他失言了，後來說他也是看到媒體的消息，她打賭國安局沒有情報。在台灣和南韓還有邦交的時候，我們都不見得南韓會給我們有關於北韓的情報，更何況我們現在又沒有邦交，而且美國怎麼可能會把台灣當作情報交換的同盟之一，除非美國要對北韓採取行動。

尹乃菁指出，金正恩神隱20天後出現的照片，CNN講的也不是沒有道理，去合成或舊的照片，也很有可能。另金與正有化妝，跟過去也不一樣，網友還說是用甚麼化妝品牌，這些都是有意義的。至於金正恩照片出來的時候，現場有非常多人「高呼萬歲」，這個是不是真的消息，會慢慢出來。以美國的偵察衛星來看，若真有人聚集的話，事後都會知道。

(中時電子報)