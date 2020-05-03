北韓最高領導人金正恩神隱20天，外界瘋傳病危甚至已經病逝，金正恩本人終於在五一勞動節當天露面剪綵，讓謠言不攻自破，但有細心網友發現一張金正恩就座後拍手的照片，藏有驚人訊息。

金正恩現身，在台上就座後仍不忘鼓掌，但有網友注意到，金正恩背後看板上面的日期竟然是使用「西元2020」，而非北韓慣用的「主體曆」，懷疑金正恩應該是要向全世界宣告「我回來了」。

主體曆(주체력)為北韓自1997年起用的曆法，紀年方式為追尊北朝鮮締造者及主體思想創立人金日成的出生年1912年為主體元年，類似於我國的「民國XX年」、日本的「大正XX年」。而按照規定，北韓的所有文件、出版物和建築上均有主體年號的標記，後面用括號註明公曆年份。

但這次的順天磷肥工廠竣工典禮上，金正恩背後的看板直接標註西元2020年5月1日，與北韓過往習慣並不符合，也讓不少網友猜測，金正恩可能即將解除鎖國，與國際接軌，也有人認為，金正恩應該只是單純要打破謠言，向全世界宣告「我回來了」。

(中時電子報)