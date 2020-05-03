北韓領導人金正恩神隱20天後，北韓官媒2日公開他在勞動節出席順天磷肥工廠竣工典禮的照片和影片，名嘴王瑞德驚爆，現在看到的這個金正恩，右額頭有一道傷痕、上面門牙有一道縫，和之前的金正恩並不一樣，

王瑞德在政論節目《台灣最前線》透露說，現在看到的這個金正恩、包括這些年，他的右額頭有一道傷痕，上面門牙有一道縫，但是之前的金正恩並沒有這一道，不知道為何會這樣？1日出現的金正恩變得更胖，走路也不太方便 。另這次公開的影片要讓我們看到20200501，旁邊是熱情揮舞的群眾，它特別拍相關的，要讓我們覺得金正恩就在現場，陪伴在側的是妹妹金與正，影片的目地就在這個地方。

王瑞德指出，這些日子以來的金正恩，和之前的金正恩不太一樣，但也有可能跟他過胖有關。

他也認為，金正恩確實生病了，因為美國總統川普不會無緣無故說「我知道，但不能告訴你」為何不說金正恩沒事就好了，若他是健康的，川普幹嘛故弄玄虛。

金正恩。（美聯社）

(中時電子報)