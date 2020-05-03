當你能轉化自己的心境時，你就能夠轉化環境。當其他人看到你的修行忍辱和慈愛，所帶來的益處時，就會把這些修行帶入他們自己的生活中。

修行，並不侷限於宗教。即使你沒有任何宗教信仰，或你並非佛教徒，只要回歸自己的內在，學習慈愛，美好的改變，就會在心中發生。

參考佛教徒個人戒律的修行，還能夠培養忍辱和耐性。對大多數的人來說，這是一個緩慢而漸進的過程，但只要我們透過這些戒律的教導，不但能學會控制自己負面的情緒，也可以學習如何安慰與服務別人。

這次跟你分享這本書《修行的第一堂課》，書中提到：人們都希望去除痛苦，擁有快樂，過有意義的生活。然而，紛亂的世局，總讓我們事與願違。如何藉由修行，離苦得樂，獲得真正的幸福呢？我為你整理出書中的三個重點，或許可以讓你找到有用的觀念與方法：

一、轉化：追求內在改變

這世界上，有兩種方法可以創造快樂。

第一種：外在的快樂。藉由獲得更好的居住環境、更好的衣服、更好的朋友，從這些獲得中，去發覺某種特定程度的快樂和滿足；

第二種：內在的快樂。這是要透過心智發展，所創造出來的快樂。

然而，擁有外在的快樂時，若缺少內在的快樂，就無法持久。如果你的視野不夠寬廣，或心中有所欠缺，即使身處最華麗的環境裡，還是無法快樂。但是，如果你的內心是平靜的，那麼即使在最困難的處境裡，你也可以發覺快樂。

單靠物質方面的進步，有時候可以解決某一個問題，但也會創造其他的問題。舉例來說，許多人可能獲得財富、擁有良好的教育，以及崇高的社會地位，但就是無法享有快樂。他們服用安眠藥，甚至因為壓力過大而染上酒癮。

心的發展，通常需要依靠大量的內在因緣，而且必須依靠你自己努力，才能獲得；無法透過別人的努力，然後由你來收穫的，你必須靠自己發展出來。

當你能轉化自己的心境時，你就能夠轉化環境。當其他人看到你的修行忍辱和慈愛，所帶來的益處時，就會把這些修行帶入他們自己的生活中。所以，我們要轉向內在，追求自己的改變。

二、慈悲：深層戒律之鑰

慈悲，是達到更深層戒律的鑰匙！一個真正關懷別人的持戒態度，也就是把對方看得比自己還要重要，這對他人和自己都是有幫助的。不論是暫時或長遠來看，這對任何人都沒有傷害。慈悲是無價的珍寶，我們要學會恆常關懷他人。如果你不能幫助別人，至少不要傷害他們。

個人解脫的修行戒律，必須具備一種自我覺察，也就是避免身體、語言及意的行為，對其他人造成傷害。

把他人放在自己之前，即使從自私的觀點來說，也是有用的。你想要快樂，而不要痛苦，如果你對別人表達仁慈、愛及尊敬，他們會同樣地回報你，如此一來，你的快樂就會增加。

如果你對他人表達憤怒和仇恨，他們也會以同樣的方式回報你，那麼你就失去自己的快樂。因此，即使你要選擇自私，也應該要是有智慧的自私，以對待親近的方式，去對待他人。最終，這個方法，會製造更多的滿足、更大的快樂。因此，即使從自私的觀點來看，經由對別人的尊敬、對別人的服務，以及減低自我為中心，就會得到更好的結果。

三、大願：承諾自己證悟

即使你目前沒有辦法做到珍惜他人，超過珍惜自己的程度，至少要開始明白，忽視別人是不對的。我們有著人的身體，與身而為人的判斷力，如果只用在自私的目的，而不是為了他人，那麼我們就與動物無異。我們是高等的動物，必須依據更高的自我來行動。

一旦你深刻地想要竭盡所能，解除痛苦，幫助眾生得到快樂，就得好好思考，究竟要如何才能做到？因此，為了幫助他人，你要有所準備。你必須去除心中的所有障礙，知道一切你所能知道的事。

要引發他人的全部快樂，你自己必須先開悟。了解這一點，然後決定為他人尋求證悟，這就稱為：證悟的利他動機、或是菩提心。

就像當年，釋迦牟尼溜出宮牆外，去體驗人生，他第一次看到一個病人、一位老人，以及一具屍體。由於深深感受到病、老及死亡的苦，他瞬間明白了世俗的生活，是沒有意義的。後來他受到幾位宗教修行者的啟發，嚮往一種可能更高、更有意義的心靈生活。這個時候，他決定逃離皇宮，遠離凡夫的生活，去追尋他的願景。

我們也可以學習釋迦牟尼，懷抱最高證悟的大願，然後透過布施、持戒、忍辱、精進、禪定，和智慧功德的累積，為度眾生，願我成佛。透過這些力量，願我不是為幫助自己而成佛，而是為了服務一切眾生，幫助他們成佛。以願望形式，生起成佛的慈悲意願。用自己的身體、語言及意念，為無數他人的福祉，而努力、精進。

以上分享的是，我閱讀完先覺出版《修行的第一堂課》這本書，所為你整理摘要的重點。邀請你上時報周刊網站留下意見，和我分享：你是否真正認識修行的動機、慈悲的意義？是不是也可以從此發願，為眾生而修行呢？

《修行的第一堂課》書封（圖／先覺出版社提供）

《修行的第一堂課》先覺出版

本書分享日常修行的法門，指導讀者如何透過修行個人的解脫戒律、關懷他人的戒律、專注的禪定以及智慧，打開心扉、避免傷害，並去除心中的障礙。

———————————————

吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)